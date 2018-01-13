Под Москвой иномарка сбила помогавшего инвалиду человека

В подмосковном Подольске водитель иномарки сбил человека и скрылся с места происшествия. Как видно на записи с камер, мужчина сопровождал инвалида к воротам, когда в него влетел автомобиль, передает РЕН ТВ.

После этого машина резко сдала назад. Очевидцы поспешили остановить водителя, однако он уехал. Пострадавший получил травмы, но остался жив.

Полиция задержала виновника ДТП. Им оказался 24-летний местный житель.