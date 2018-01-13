Под Москвой студент техникума изнасиловал 11-летнюю школьницу

В Егорьевском районе Подмосковья 20-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Преступление было совершено летом, однако известно о нем стало известно только в январе, пишет агентство "Москва".

Как сообщили в полиции, учитель школы узнал об изнасиловании школьницы от учеников. Педагог сразу же рассказал о случившемся представителю девочки.

По подозрению в совершении преступления задержан учащийся Егорьевского техникума, ранее судимый. Мужчина полностью признал свою вину.