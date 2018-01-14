Дети и учителя массово отравились в школе в Люберцах

По последним данным, из кадетской школы в Люберцах в больницу с отравлением попали 36 детей и трое взрослых, передает РИА Новости. Прокурор Московской области взял проверку по факту массового отравления под личный контроль.

Причины. по которым могло произойти ЧП, устанавливаются. как рассказала Dni.Ru дочь одной из отравившихся сотрудниц, до этого в школе травили тараканов. Кроме того, питание в учебном заведении организовала новая контора, которая выиграла тендер. По ее словам, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.