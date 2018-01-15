Пьяный шаман попался на краже металлолома

Хозяин одного из частных домов в Кургане заметил у себя во дворе незнакомца, который собирал металлические изделия и планировал скрыться с награбленным, передает URA.Ru. Он задержал мужчину. Тот находился в состоянии алкогольного опьянения и представился представителем одной из коренных национальностей Крайнего Севера. Похититель металлолома добавил, что является шаманом. Все это не изменило решения хозяина дома, так что он передал незнакомца полиции.
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