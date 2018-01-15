Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе

Резня в пермской школе Похороны Михаила Державина Насильник Шурыгиной вышел на свободу Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Близких Табакова лишили надежды
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Бандиты напали на пьяную Гузееву
партнеры
Понедельник 15 января
Лента новостей
13:16
Психологи объяснили трагедию в пермской школе
13:04
Красивая вдова улыбалась на прощании с Державиным
12:54
Кто виноват в бойне в пермской школе?
12:47
Что принес 2017 год дорогам Москвы и Подмосковья
12:33
Чай в пакетиках вызывает рак и бесплодие
12:19
Народная артистка обвинила Немоляеву в лицемерии и рассказала о ее тайном романе
11:47
Беременность оказалась опасной для женского мозга
11:39
"Беременную" 11-летнюю девочку отправили на химиотерапию
11:24
Винокур разрыдался у гроба Державина
10:43
Звезда "Дома-2" с комом в горле рассказала о тяжелой болезни
10:18
Опубликовано видео эвакуации из зависшего над пропастью самолета
10:09
Неузнаваемая Догилева попала в психиатрическую больницу
09:56
Фестиваль КВН в Сочи омрачила украинская провокация
09:48
В Москве квартиру безработного обокрали на 50 миллионов
09:37
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
09:25
На Киевском шоссе под Москвой произошло смертельное ДТП
09:06
Невеста утопила жениха за развратное предложение
09:04
Появился "убийца" iPhone X
09:03
В Багдаде прогремели два мощных взрыва
08:50
Тарасов раскошелился на шикарную свадьбу с беременной Костенко
08:39
У станции метро в Москве грузовик попал в смертельное ДТП
08:28
Поддержавший Россию Порошенко оказался предателем Украины
08:28
Пьяный шаман попался на краже металлолома
08:24
Какой будет погода в крещенскую ночь
08:21
У избитой любовницы известного актера нашли опухоль мозга
08:10
Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде
07:59
Гороскоп с 15 по 21 января 2018 года
07:52
Житель Подмосковья убил жену во время застолья в старый Новый год
23:53
Генсовет "ЕР" поддержал Путина
23:29
"ЕР" помогает Путину собрать подписи
21:43
Госдума перезапустила парламентское телевидение
19:45
Малахов шокировал Шурыгину подлостью
18:35
Зара подарит девочку
17:51
Запертого в холодильнике мясника спасла большая колбаса
17:31
Голая Волочкова спряталась за кустом (фото)
17:03
Подавившаяся презервативом путана шокировала жуткой смертью
16:49
"ЕР" поддержала сборщиков подписей за Путина
16:28
Миллиардер бросил невесту ради бывшей жены Абрамовича
15:53
Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши
15:33
Завязавший с наркотиками Стас Пьеха влез в долги
15:07
Названо отличие тела Ленина от мощей святого
14:30
Победитель шоу "Голос" сбежал из родного города в Дагестан
13:56
В Турции самолет с пассажирами скатился в обрыв (видео)
13:39
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
13:02
Беременная звезда "Дома-2" отказалась рожать в России
12:46
В Перу произошло мощное землетрясение
12:33
Что стало с актрисой Анастасией Вертинской
12:03
Дети и учителя массово отравились в школе в Люберцах
11:50
Бузова со слезами обратилась к жене Тарасова
11:29
Диану Шурыгину обвинили в оказании секс-услуг
11:01
Ирина Безрукова врезала пристававшему к ней режиссеру
10:36
При сходе лавины в Хакасии погибли люди
10:28
Потерявшая сына Яна Троянова скоро станет мамой
10:00
Главу государства обстреляли на въезде в Кремль
21:30
Державин перед смертью записал видео с прощанием
20:36
Иванушка из "Морозко" умер в закрытом психоневрологическом пансионате
19:39
Под Москвой студент техникума изнасиловал 11-летнюю школьницу
18:53
Поплавская о Шурыгиной: Малолетняя ш...
18:11
В ДТП на Калужском шоссе пострадали люди
18:04
Страшные тайны: Ангела Меркель
17:57
Володин провел встречу с муниципальными депутатами
17:57
Тучная звезда "Дома-2" возмутила съемками в красном белье
17:36
Под Москвой иномарка сбила помогавшего инвалиду человека
17:15
Любовные утехи Державина шокировали соседей
16:48
Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости
16:18
Краско высказался о романе 27-летней жены с молодым певцом
15:41
В метро Москвы из-за неадекватного пассажира встали поезда
15:28
Экс-участник "Дома-2" обокрал московскую бизнес-леди
15:13
Полуголую Бузову застали на яхте с известным ведущим
14:38
Ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы
14:20
В Голландии муж-тиран расчленил красавицу из России
13:42
Беременную Михалкову прилюдно унизили
13:10
Сергею Жигунову грозит смертельная опасность
12:19
Цымбалюк-Романовская: Дочь Джигарханяна покончила с собой
11:33
Корчевников: Я сам себе противен
10:35
Под Москвой пенсионер на иномарке сбил переходивших дорогу детей
10:25
Влиятельный поклонник Волочковой поразил богатством
10:07
На улице в Москве неизвестные устроили резню
21:55
К чему снится женщина
21:50
Пышногрудая красотка подложила свинью Аршавиной
21:25
Фадеев оставил Наргиз без секса
21:10
Безумные регионы: голодный солдат сжег БТР
20:41
В центре Москвы водитель иномарки сбил женщину
20:24
70-летняя украинская модель похвасталась красотой
20:20
Путин поставил Порошенко в неловкое положение
20:20
Подробности свадьбы Сергея Зверева
20:07
Влади валяется в ногах у Саруханова после скандала с Пугачевой
20:06
Российский чемпион попал в реанимацию после обстрела
19:53
Зэк вскружил голову наивной жене Краско
19:31
Опубликован список пострадавших при взрыве в Омске
18:55
Тяжелобольной Табаков на пороге смерти
18:43
Американская еда разрушает иммунитет россиян
18:36
МИД вызвал на ковер шведского дипломата
18:10
Россияне жестоко унизили завравшуюся жену Аршавина
17:48
В Омске прогремел взрыв
17:36
Расследование "Ведомостей" выявило истинную причину отзыва лицензии у банка "Югра"
17:33
Расчетливая Шурыгина рвется повторить секс-скандал с насильником
17:04
В Петербурге маршрутка протаранила грузовик
16:47
"Аэрофлот" ответил "гламурному быдлу"
16:47
Жадный россиянин убил гостя-обжору на Новый год
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская: Дочь Джигарханяна покончила с собой
Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
Корчевников: Я сам себе противен
Диану Шурыгину обвинили в оказании секс-услуг
Бузова со слезами обратилась к жене Тарасова
Регионы

Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе

Фото: GLOBAL LOOK press
Плачевно окончилась новогодняя вечеринка для заведующей отделением красноярской больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Из-за танца живота с "шейхом" женщина уволилась.
прочитано 1386 раз

Решение уйти с любимой работы специалист приняла после того, как в Сеть попала видеозапись празднования веселого корпоратива в стенах медучреждения. Медики с фантазией отметили Новый год в кабинете больницы в конце декабря 2017 года.

ПО ТЕМЕ

После секса на танцполе клуба студентку успокаивали родные

Как не опозориться на корпоративе

Полуголая девушка устроила пьяные танцы на трассе

На записи видно, как две женщины под дружное одобрение коллег исполняют танец живота перед переодетым в шейха мужчиной. В БСМП пояснили, что тем самым был нарушен запрет главного врача на проведение таких праздников на рабочем месте.

"Заведующая написала заявление по собственному желанию, после того как узнала, что этот случай получил огласку. Оно подписано", – цитирует представителя больницы Андрея Любченко "Газета.ru". "Остальные участники корпоратива написали объяснительные. Они получат выговор", – добавил он.

Отметим, это не первый подобный случай. Ранее врачей кардиодиспансера в Рязани уволили за застолье с шампанским на работе, которое они устроили вместо приема пациентов. Соответствующее видео попало в Сеть, после чего разразился скандал. Главврачу медучреждения был вынесен выговор, а заместитель главврача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативном отделением были уволены. 

Автор: Людмила Фоканова15 января 2018, 09:35

комментарии

Политика

Поддержавший Россию Порошенко оказался предателем Украины
Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде
Страшные тайны: Ангела Меркель
Трамп заставил журналиста материться в эфире

Шоу-бизнес

Народная артистка обвинила Немоляеву в лицемерии и рассказала о ее тайном романе
Лазарев в обнимку с известной актрисой и двумя малышами: Моя любовь
Звезда "Дома-2" с комом в горле рассказала о тяжелой болезни
Неузнаваемая Догилева попала в психиатрическую больницу

Проишествия

Опубликовано видео эвакуации из зависшего над пропастью самолета
Невеста утопила жениха за развратное предложение
Запертого в холодильнике мясника спасла большая колбаса
В Голландии муж-тиран расчленил красавицу из России

Lifestyle

Народ бежал от гроба с Державиным
Винокур разрыдался у гроба Державина
Что стало с актрисой Анастасией Вертинской
Иванушка из "Морозко" умер в закрытом психоневрологическом пансионате
Регионы

Жуткие фото и видео с места расправы над школьниками

В результате резни в пермской школе ранены 11 человек
Шоу-бизнес

Народная артистка обвинила Немоляеву в лицемерии и рассказала о ее тайном романе

Супружеская жизнь актрисы не была безоблачной
Происшествия

Кто виноват в бойне в пермской школе?

Dni.Ru решили узнать мнение читателей
Общество

Психологи объяснили трагедию в пермской школе

Организаторы резни хотели показать свое превосходство

Гороскоп

Гороскоп с 15 по 21 января 2018 года
Зара подарит девочку
Влиятельный поклонник Волочковой поразил богатством
Фадеев оставил Наргиз без секса

Фоторепортажи

Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши
Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости
70-летняя украинская модель похвасталась красотой
Горячие пожарные потеребили своих пушистиков

Спорт

Жена Павла Мамаева превратилась в скелет
Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином
Месси унизил победившего рак футболиста
Боксера Ковалева признали предателем за видео с солдатами ВСУ

Регионы

"Я не поеду, а зачем?": мать отказалась навестить организатора резни в Перми
Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе
Подавившаяся презервативом путана шокировала жуткой смертью
Безумные регионы: голодный солдат сжег БТР
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru