Люди в масках захватили заложников в школе в Перми

На место ЧП выехал глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова. По предварительным данным, пострадала учительница и несколько учеников. На месте работают несколько бригад скорой помощи.



прочитано 4175 раз