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Устроившего резню в пермской школе отличника вдохновили американцы

Фото: ТАСС
Стали известны подробности о напавших 15 января на школу в Перми молодых людях. Злоумышленники были фанатами преступников, устроивших массовое убийство в школе Columbine в 1999 году.

Продолжение: Жуткие фото и видео с места расправы над школьниками
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По данным СМИ, удалось узнать фамилию одного из парней и просмотреть его профиль в социальной сети "ВКонтакте". Как сообщает Telegram-канал Mash, нападавший хорошо учился и даже участвовал в олимпиадах. "В 2015 году организатор поножовщины в Перми… участвовал в российской олимпиаде по физике. Учителя отмечали его высокие интеллектуальные способности", – говорится в паблике. Однако за плохое поведение школьник все же отставал по ряду предметов.

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 Резня в пермской школе

Сюжеты Резня в пермской школе

Молодой человек размещал в соцсети свои фото с оружием и видео из школы Columbine. Незадолго до нападения он удалил все фотографии и записи со своей стены в соцсети.

Скриншот vk.com

Исходя из групп, на которые подписан молодой человек, можно сделать вывод, что он и его подельник были поклонниками американцев Эрика Харриса и Дилана Клиболда. Парень подписан на "Columbine: История преступления", (school)shooters и Сolumbine edits.

Отметим, что массовое убийство в Columbine High School massacre (штат Колорадо), произошедшее 20 апреля 1999 года, было заранее подготовлено двумя учениками старших классов Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом. Они напали на педагогов и школьников, расстреляв их и применив самодельные взрывные устройства. Нападавшие ранили 37 человек, из них 13 – смертельно. После этого они умерли сами.

Скриншот vk.com

Содержание групп, на которые подписан один из напавших на школу в Перми, говорит само за себя. Там смакуются жуткие подробности произошедшего в США, а личности преступников окутаны романтическим флером.

Скриншот vk.com

"Нет ничего, что вы, ребята, могли бы сделать, чтобы это предотвратить. Никто не виноват, кроме нас с Водкой. Наши действия – это война двух человек против всех остальных, Эрик Харрис", – это лишь одна из многочисленных записей подобных сообществ. К сожалению, число подписчиков групп на такую тематику среди детей и подростков довольно велико, что вызывает серьезные опасения.

Стало известно и то, что резня в пермской школе началась после драки двух вооруженных ножами подростков, которых пытались разнять преподаватели и другие ученики, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Из школы эвакуировали почти 700 детей и 50 взрослых, уроки отменили. 

По данным правоохранителей, один из злоумышленников является учеником заведения, а второй – бывшим учеником. По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере, передает РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, передает РИА Новости. Число пострадавших в школе в Перми увеличилось до 12 – это 11 детей и учительница. Ранее сообщалось о девяти пострадавших. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. На месте происшествия создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Автор: Людмила Фоканова15 января 2018, 11:07

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