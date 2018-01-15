Жуткие фото и видео с места расправы над школьниками

Залитый кровью пол, машины скорой помощи и полиции, толпа родителей у школьной ограды. Это кадры с места происшествия в пермской школе, где в результате поножовщины пострадали 12 человек.

В результате инцидента в школе №127 в Перми ранены 11 школьников и учительница. По данным Следственного комитета, все началось с драки между двумя учениками. "Утром 15 января 2018 года в одной из школ Мотовилихинского района Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить находившиеся там же педагоги и школьники", – говорится в сообщении ведомства.

Напавшие на школу целенаправленно били детей ножами в головы, пытаясь убить каждого одним ударом, сообщает Life.ru. В потасовку вмешались другие школьники и учительница, в итоге и они получили ранения. Подозреваемые задержаны.

Как рассказал журналистам десятиклассник Павел, во время урока неожиданно заработала пожарная сигнализация, после чего учителя начали выводить школьников из классов. Педагоги говорили ученикам, что взорвалась лампа и осколки поранили детей.

"Когда мы выходили, через каждые пять метров видели капли крови. Когда мы вышли, на третьем этаже из окна шел дым", – добавил ученик. Павел рассказал, что подробности узнал от своих товарищей. По их словам, в учебное заведение вошли двое в масках и набросились с ножом на учителя химии и нескольких детей.

Тем временем Telegram-канал Mash опубликовал видео задержания 16-летнего Льва Б., который считается организатором поножовщины. На кадрах молодого человека выводят из здания учебного заведения. Он по пояс голый и весь в крови.

Сообщается, что подозреваемого доставили в городскую клиническую больницу №4 – у него глубокие порезы на руках и шее. Как рассказали очевидцы нападения, 16-летний Лев пытался повторить сценарий массового убийства в американской школе Columbine и нанести себе ножом смертельные увечья.