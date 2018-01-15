Пьяный водитель влетел в толпу подростков под Астраханью

Поздним вечером 13 января в Красноярском районе Астраханской области на дороге Астрахань – Красный Яр водитель Lada влетел в группу подростков, которые возвращались с дискотеки, сообщает "Газета.ru". Юноша 2003 года рождения от полученных травм скончался на месте. Трое его друзей в возрасте 14 и 16 лет были доставлены в больницу с ушибами и переломами. Кроме того, пострадала пассажирка машины 1976 года рождения – у нее была диагностирована черепно-мозговая травма.

По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что в момент ДТП водитель был пьян. Его спутница также находилась в нетрезвом состоянии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Отметим, что проход по мосту, на котором произошло столкновение, ограничен для пешеходов с формулировкой "Опасно для жизни".