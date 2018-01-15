Пропавший без вести воронежец сбежал из цыганского рабства

Волонтеры поисковых отрядов Курска спасли жизнь мужчины, находившегося в рабстве в Москве. Потерпевшего несколько месяцев назад похитили цыгане.

63-летний Анатолий Крышан из Воронежской области был обнаружен добровольцами "Лиза Алерт". Мужчина находился тяжелом состоянии. Он замерзал на остановке на трассе. Мужчина рассказал, что цыгане принуждали его работать на стройке в Москве и насильно удерживали. Ему удалось сбежать, домой Анатолий Николаевич отправился в направлении Воронежа пешком. Попутки не останавливались, так как водителей настораживал его внешний вид.

Волонтеры вызвали мужчине скорую помощь и врачи доставили пострадавшего в больницу. Корме того о случившемся сообщили в полиции. Оказалось, что правоохранители тоже разыскивали пропавшего. Сейчас ему уже помогли воссоединиться с семьей.

"По дороге связались с представителями отряда "Лиза Алерт" Воронеж и местными сотрудниками полиции. Выяснили, что Анатолия Николаевича уже несколько месяцев разыскивают родные из города Калач", — отмечено в сообщении поискового отряда. Из Воронежа Крышан отправился в родной город на маршрутном такси. На месте его встретила семья.

Напомним, что это не первая подобная история. Ранее Dni.Ru рассказывали читателям историю пенсионера из Одесской области Украины, похищенного цыганами. Безногий Валерий Швец провел в рабстве у цыган в Нижнем Новгороде три года. Злоумышленники заставляли инвалида заниматься попрошайничеством. Мужчину похитили из родного города без документов и, предположительно, "посадили" на транквилизаторы.

66-летний Валерий Швец вместе с несколькими другими похищенными был освобожден в декабре прошлого года. Волонтеры рассказывают, что нашли мужчину истощенным, он практически не говорил и плохо понимал происходящее вокруг еще несколько дней после спасения.