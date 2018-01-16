В подвале на юге Петербурга нашли сгнивший труп

Жители одного из домов на Ленинском проспекте на юге Санкт-Петербурга обратились в полицию с жалобами на сильный трупный запах из подвала дома, передает РИА ФАН. Прибывшие на место правоохранители обнаружили там тело человека. Сообщается, что труп пролежал там длительное время и успел сильно разложиться. Не удалось даже сходу определить пол погибшего. Тело направлено в морг, а материалы по факту его обнаружения – в региональное управление Следственного комитета.
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