В Томске из-за пожара в школе эвакуировали 800 детей

В здании школы №58 на улице Бирюкова в Томске произошел пожар, передает газета "Известия". Еще до прибытия экстренных служб администрация учебного заведения организовала эвакуацию детей. Всего было выведено свыше 800 школьников. Пожару автоматически был присвоен повышенный уровень сложности, на место ЧП прибыли силы большинства пожарных частей города. Тем не менее, огонь удалось победить при помощи огнетушителей. Возгорание повредило электрощитовую на первом этаже школы. В результате произошедшего никто не пострадал.
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