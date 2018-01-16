В Подмосковье семилетней девочке проломили череп дверью

Вечером 15 января в доме на улице Механизаторов в поселке Фряново Московской области семилетней девочке прижало голову металлической дверью, передает Life.ru. Ребенок получил перелом основания черепа.
В тяжелом состоянии пострадавшая была доставлена в больницу. Несколько часов врачи боролись за жизнь маленькой пациентки, однако та скончалась.
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