Под Москвой задержали обокравшую знакомого на 48 млн приезжую

В Московской области сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнюю приезжую, подозреваемую в крупной краже, передает RT. 55-летний житель столицы познакомился с девушкой и пригласил к себе домой. Спустя какое-то время он обнаружил пропажу солидной суммы.
По версии следствия, злоумышленница покинула квартиру через окно. Сумма материального ущерба превысила 48 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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