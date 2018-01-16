Под Москвой отчим-педофил до полусмерти избил трехлетнюю девочку

В Балашихе разыгралась нешуточная драма. Отчим до полусмерти избил трехлетнюю девочку.

Ребенок был госпитализирован и помещен в реанимацию: малышка в коме, врачи обнаружили у нее закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и тупую травму живота. В больницу девочку доставил 30-летний мужчина, ее отчим. Он рассказал медикам, что приемная дочь упала с кровати и ударилась головой о стоящий рядом стул, сообщает телеканал "360".

В результате следственных действий было установлено: пока мать девочки находилась на работе, мужчина нанес падчерице травмы. На момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении жестокого отчима возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней".

При более тщательном осмотре пострадавшей медики заметили, что у девочки есть повреждения в области половых органов, поэтому Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях. Кроме того, во время обыска подозреваемого у него нашли марихуану.

Семья, в которой произошло ЧП, казалась благополучной: не маргиналы, на учете не состоят. После случившегося мать пострадавшей призналась полицейским, что уже находила на теле ребенка следы, похожие на побои.

Подозреваемый до недавнего времени был гендиректором фирмы в Красногорске. Некоторое время назад он решил резко сменить род деятельности и стал работать из дома биржевым трейдером. По будням он оставался в квартире вместе с девочкой. Мать ребенка работает в сфере дизайна и каждый день уезжает в Москву.