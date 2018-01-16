Полуголые курсанты престижного училища возмутили похабными танцами
Будущие пилоты таким оригинальным способом решили рассказать о нелегкой жизни в общежитии. В ритме Satisfaction курсанты чинят двери, занимаются глажкой и подметают полы. Только делают все это в нижнем белье.
Комментаторы отметили сходство видео с оригинальным клипом на песню Satisfaction. Там полураздетые девушки занимаются более тяжелой работой – сверлят стены, заводят моторы и дробят асфальт, пишет Life.ru.
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