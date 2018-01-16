Устроивший резню в пермской школе оказался мажором

Известны новые подробности о молодых людях, устроивших резню в школе. Один из подростков – сын успешного бизнесмена.

Отец 16-летнего юноши, напавшего 15 января на четвероклассников пермской школы №127, занимается междугородними перевозками. Мужчина начинал предпринимательскую деятельность с торговли хлебобулочными и кондитерскими изделиями. К 2018 году бизнесмен стал учредителем ООО "Автовокзалы Прикамья" и еще ряда автотранспортных предприятий. Его компания арендует помещения и имущество автостанции "Южная" в Перми, контролирует работу касс автовокзала и продажу билетов.

По словам представителей компании, после ЧП, в котором оказался замешан сын предпринимателя, мужчина перестал отвечать на звонки. "Мы второй день не можем дозвониться до нашего учредителя, он не берет телефон. Впрочем, бизнес у нас налаженный, никаких финансовых затруднений в последнее время не было, и его участие особо не требуется", – цитирует газета "Комсомольская правда" представителя компании.

Как сообщили журналистам одногруппники молодого человека из колледжа имени Славянова, где сын предпринимателя учился после отчисления из школы, юноша не выглядел обеспеченным. "Нельзя сказать, что он был высокомерным с нами, просто не разговаривал и все. Никакими дорогими вещами не хвалился. Какой телефон у него был – никто из нас не видел, он его не доставал. Одевался во все черное – черная толстовка, брюки, но не какие-нибудь там дорогие, самые обычные. Никогда ничего не рассказывал про своих родителей, мы не знали, кто они", – заявил один из однокашников молодого человека.

Тем временем следователи, занимающиеся уголовным делом по факту резни в школе, пришли к выводу, что мотив молодых людей, напавших на учительницу и младшеклассников – желание славы. "Дети были просто зомбированы соцсетями, они возомнили себя антигероями и банально решили прославиться, обратить на себя внимание", – приводит "Комсомольская правда" слова анонимного источника из силовых структур.