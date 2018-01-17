При взрыве в жилом доме в Ростове-на-Дону погиб человек

В одной из многоэтажек Ростова-на-Дону прогремел взрыв. По предварительным данным, жертвой ЧП стал один человек, передает "360".
Взрыв произошел в десятиэтажке, которая расположена в Забайкальском переулке. Как сообщает "Газета.ру", хлопок газа с последующим возгоранием произошел на пятом этаже. Огонь ликвидировали. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Девичник Примадонны прошел весело
Телеведущая объявила печальную новость
Женщина дала откровенное интервью
Женщина призналась, что для встречи с фигуристкой дала актеру красные трусы