В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину

В Московской области на железной дороге погибла женщина. Трагедия произошла у станции Сергиев Посад Ярославского направления, передает сетевое издание m24.ru.

"Женщина смертельно травмирована электропоездом. По предварительной информации, она пыталась перебежать вблизи идущей электрички", – сообщили в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.