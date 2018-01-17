Под Вологдой поймали серийного эксгибициониста

В Вологодской области задержали серийного эксгибициониста. Он орудовал в Череповце, пишет FlashNord.

Как установили следователи, нетрезвый 47-летний мужчина, увидев на площадке группу детей 8-11 лет, обнажился перед ними. Спустя несколько дней он повторил свои действия в присутствии других детей.

Потерпевшие сообщили о произошедшем стражам порядка, и эксгибиционист был доставлен в отдел полиции. Позже выяснилось, что мужчина недавно вернулся из колонии, куда попал за домогательства к ребенку.