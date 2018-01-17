Санитар ограбил покойника на 190 тысяч рублей

В Калининграде санитар специальной бригады по вывозу умерших в морги города обокрал покойника на 190 тысяч рублей, передают "Аргументы и факты". Установлено, что 22-летний подозреваемый вместе с коллегой прибыл в квартиру, где находился покойный. Во время подготовки к транспортировке тела он заметил на тумбочке банковскую карточку с написанным на ней ПИН-кодом. Воспользовавшись тем, что другой санитар и родственники умершего отвлеклись, он похитил карточку. Молодой человек успел потратить все деньги до того, как его успели задержать.