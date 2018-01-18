Россиян взбесил золотой ректорский туалет

В Сети разразился скандал из-за опубликованных фотографий, сделанных в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ – СИНХ) Екатеринбурга. После ремонта там появился отдельный туалет для руководителей учебного заведения и других сотрудников вуза.

Один из пользователей Facebook опубликовал на своей странице снимки одной из женских туалетных кабин. Он указал, что это изображения отдельного ректорского туалета в УрГЭУ.

На одном из снимков запечатлено зеркало с надписью: "Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет, в конце концов, убедить в ней всех остальных. Софи Лорен". Также на фото видны мягкие сиденья на подоконниках, картины и позолоченная лепнина.

Снимки произвели эффект разорвавшейся бомбы – пользователи Сети осудили и высмеяли роскошный интерьер уборной: "Недоработали. Унитазы – санфаянс", "Унитаз выпадает из темы. Не хватило?", "Мне вот интересно, что побудило на создание в стенах учебного заведения этой безвкусицы, и уверены ли они в авторстве данного высказывания?", "Было бы еще более антуражно и концептуально, если бы буквы на зеркале г****м намазали", "И потом говорят, что ученые умные!"

Студенты рассказали, что попасть в новый туалет могут только работники вуза и преподаватели, а для учащихся он закрыт, передает Ura.ru. Они подчеркнули, что многие аудитории университета и остальные уборные находятся в плачевном состоянии.

Представители УрГЭУ подтвердили, что фото сделаны в туалете вуза. В учебном заведении сообщили, что ремонт был сделан в каникулы, и "это не ректорский туалет, а туалет для сотрудников на третьем этаже, где сидят проректоры", сообщает E1.RU.

Также в пресс-службе УрГЭУ объяснили, откуда в вузе взялись золотые туалеты для сотрудников. Оказалось, шикарный ремонт сделан не на деньги университета, а на средства выпускников, которые занимают руководящие должности в одной из екатеринбургских компании.