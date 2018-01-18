Россиянин ударил своих детей ремнем и получил срок

В Архангельской области 51-летний мужчина в "воспитательных" целях бил ремнем двух детей-подростков. Мальчик с девочкой не выдержали избиений и пожаловались на отца, передает FlashNord.

По данным следствия, с августа 2016 года по январь 2017 года мужчина не проявлял должной заботы о 14-летнем сыне и 12-летней дочери, использовал недопустимые методы воспитания, систематически нанося детям удары ремнем за непослушание и неудовлетворительные оценки. На допросе отец свою вину не признал. По словам мужчины, у него такие методы воспитания.

Суд признал его виновным в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Мужчина приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, он должен выплатить детям компенсацию морального вреда.