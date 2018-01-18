Опубликован фоторобот убийцы бизнесмена и его семилетнего сына в Оренбурге

Главное управление МВД России по Оренбургской области опубликовало фоторобот мужчины, которого разыскивают за жестокое убийство местного бизнесмена и его семилетнего сына. Подозреваемому на вид 35-40 лет, он славянской внешности, среднего телосложения и ростом от 175 до 180 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.
В момент совершения преступления мужчина был одет в темную куртку и вязаную шапку. Сообщается, что он может передвигаться на автомобиле Lada Priora черного цвета с тонировкой на стеклах. За информацию о его местонахождении положена награда в размере миллиона рублей.
Напомним, утром 17 января в автомобиле Toyota Land Cruiser 200, припаркованном во дворе жилых домов на Карагандинской улице, были обнаружены тела 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына. На трупах найдены множественные ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Оренбургская полиция переведена на усиленный режим работы.
Черному магу было всего 33 года
Блогер Лена Миро объяснила исчезновение певицы
Депутат набросилась на главу государства
Дипломат приехала в Нью-Йорк