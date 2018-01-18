Опубликован фоторобот убийцы бизнесмена и его семилетнего сына в Оренбурге

Главное управление МВД России по Оренбургской области опубликовало фоторобот мужчины, которого разыскивают за жестокое убийство местного бизнесмена и его семилетнего сына. Подозреваемому на вид 35-40 лет, он славянской внешности, среднего телосложения и ростом от 175 до 180 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

В момент совершения преступления мужчина был одет в темную куртку и вязаную шапку. Сообщается, что он может передвигаться на автомобиле Lada Priora черного цвета с тонировкой на стеклах. За информацию о его местонахождении положена награда в размере миллиона рублей.

Напомним, утром 17 января в автомобиле Toyota Land Cruiser 200, припаркованном во дворе жилых домов на Карагандинской улице, были обнаружены тела 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына. На трупах найдены множественные ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Оренбургская полиция переведена на усиленный режим работы.