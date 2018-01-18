Горящую нефть под Саратовом сняли на видео

В Энгельском районе Саратовской области прорвало нефтепровод, после чего начался пожар. Пылающие нефтепродукты приблизились к селу Красноармейское. Очевидцы сняли происходящее на видео. Запись опубликовал телеканал "РЕН ТВ". По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На место направлены все силы местного МЧС.
Черному магу было всего 33 года
Блогер Лена Миро объяснила исчезновение певицы
Поклонники интересуются настоящими отношениями актеров
Телеведущий сохраняет завидное спокойствие