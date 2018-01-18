Горящую нефть под Саратовом сняли на видео

В Энгельском районе Саратовской области прорвало нефтепровод, после чего начался пожар. Пылающие нефтепродукты приблизились к селу Красноармейское. Очевидцы сняли происходящее на видео. Запись опубликовал телеканал "РЕН ТВ". По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На место направлены все силы местного МЧС.