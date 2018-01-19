Под Москвой пенсионер отрубил собутыльнику голову и руки

В Серпухове пенсионер убил и расчленил соседа. ЧП произошло во время застолья, передает "Подмосковье сегодня".
По предварительным данным, мужчины распивали алкогольные напитки, и в какой-то момент между ними разгорелся скандал. В ходе ссоры один нанес другому ножевое ранение, после чего отрубил руки и голову своей жертве.
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