Под Москвой пенсионер отрубил собутыльнику голову и руки

В Серпухове пенсионер убил и расчленил соседа. ЧП произошло во время застолья, передает "Подмосковье сегодня".

По предварительным данным, мужчины распивали алкогольные напитки, и в какой-то момент между ними разгорелся скандал. В ходе ссоры один нанес другому ножевое ранение, после чего отрубил руки и голову своей жертве.