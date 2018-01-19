Жуткую трагедию в школе Галкина восстановили поминутно

Становятся известны все новые подробности страшного нападения на школу в Улан-Удэ. Задерживать преступника помогали старшеклассники.

Во время эвакуации несколько учеников выпускного класса сообразили, что в общей панике злоумышленник может просто выбежать на улицу. Они подперли входные двери в школу и держали их, пока не приехала полиция. "Когда мы вышли на улицу, кто-то сказал, что нужно держать дверь, чтобы он не смог выбежать. И мы с еще несколькими ребятами подперли входную дверь. Держали до тех пор, пока на место не приехала военная полиция. Мы вошли в здание вслед за ними. Сперва я прошел в учительскую, там сидела одна из педагогов явно в шоковом состоянии", – вспоминает один из одиннадцатиклассников в интервью газете "Московский Комсомолец".

Молодой человек рассказал, что напавший на школу молодой человек сначала пытался ворваться в другой класс, но учитель смог вовремя сориентироваться и закрыть дверь. Тогда преступник решил атаковать аудиторию, в которой учительница русского языка занималась с семиклашками.

Напомним, утром 19 января в аудиторию школы №5 в Улан-Удэ ворвался ученик девятого класса. Он забросил в кабинет бутылку с "коктейлем Молотова" и, стоя в дверях, наносил выбегавшим ученикам седьмого класса удары топором и ножом.

Другой школьник рассказал, что девятиклассник вбежал к ним примерно в 09:30: "Учительница пыталась его остановить, но получила топором по голове. Далее он бросил "коктейль Молотова" и бросился на детей. Одному отсек несколько пальцев, другому – в колено топором, а третьему – по спине".

Как позднее стало известно из интервью одиннадцатиклассника, оставшийся без пальцев на руке ребенок – девочка. "Я пошел в кабинет, где все случилось. Там на полу лежала девочка, у которой были отрублены пальцы. Вместе с ней в кабинете находилась только ее классная руководительница. Я позвал медиков", – рассказал один из учеников школы.