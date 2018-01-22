Под Саратовом собака застрелила хозяина

В одну из больниц Саратовской области был доставлен 64-летний местный житель с огнестрельным ранением живота. Спустя час мужчина скончался. По предварительным данным, смертельную рану мужчина получил во время охоты в нескольких километрах от поселка Дьяковка в Краснокутском районе области. Сообщается, что приклад двустволки был уперт в землю, а ствол был направлен в живот лежащего рядом охотника, передает Life.ru. Одна из его собак лапой случайно спустила курок, после чего и произошел выстрел.