При пожаре под Омском погибли пятеро детей

В доме в Омской области, где проживала семья с семью приемными детьми, произошел пожар. Пятеро – девочки шести, десяти, 11 и 18 лет, а также 16-летний мальчик – погибли. Приемная мать госпитализирована. Отец и остальные дети не пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщает "Газета.ru". Семья характеризовалась как благополучная.