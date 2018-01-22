В Подмосковье задержали наркокурьера

Полицейские в Балашихе задержали 25-летнего приезжего из Нового Уренгоя, в рюкзаке которого был обнаружен 400-граммовый сверток с мефедроном, передает телеканал "360". На допросе молодой человек сознался, что выполнял роль курьера и должен был доставить груз в другой город.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Королева эстрады якобы проигралась в казино
Тренер рассказала о принципах своей работы
Артистка рассказала о дрязгах в театре
Эксцентричная певица дала откровенное интервью