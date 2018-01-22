Под Москвой водитель попытался прострелить полицейскому голову

Житель Люберецкого района Подмосковья врезался в ограждение пожарной части. На место прибыли сотрудники полиции, которые начали составлять протокол. Во время оформления документов водитель повел себя неадекватно – полез в драку, достал пистолет и несколько раз выстрелил в стража порядка, передает телеканал "360".

Судя по характеру оставленных в подголовнике отверстий, злоумышленник целился в голову. Впрочем, он ни разу не попал. Позже выяснилось, что нарушитель находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.