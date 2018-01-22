В реке под Уфой разлилась нефть

Из-за аварии на трубопроводе в 50 километрах от Уфы произошло попадание нефтесодержащей жидкости под лед реки Кудушлинки, пишет газета "Известия". "Проведен анализ воды реки, угрозы загрязнения питьевой воды для местных жителей нет. Ведомство держит ситуацию под контролем", – сообщили в Министерстве экологии Башкирии.

Разлив нефти ликвидирован, неполадки устранены. В компании, эксплуатирующей выведшую из строя систему, назвали последствия произошедшего незначительными.