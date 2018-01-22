Неуклюжий танцор получил жуткие травмы после трюка в клубе

Веселый вечер в ночном клубе закончился для уфимца тяжелыми травмами. Друг мужчины перекинул его через ограждение.

Инцидент попал на видео. На кадрах, оказавшихся в Сети видно, как двое молодых людей танцуют на втором этаже ночного клуба. Один из них попытался перелезть через перила, но передумал. Через несколько секунд он решил повторить попытку. Его товарищ решил подсобить приятелю, но не рассчитал силы.

В итоге, мужчина упал с перил головой в низ прямо на ступеньки. Как сообщает Telegram-канал Mash, веселый вечер закончился для пострадавшего госпитализацией. Врачи диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму. Отмечается, что потерпевший проявил благородство и отказался выдвигать претензии в сторону своего непутевого помощника. Он попросил правоохранительные органы не проводить проверку по факту инцидента.