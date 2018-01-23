Под Москвой горел мебельный склад

В ночь на 23 января на мебельном складе на Центральной улице в деревне Юрасово в Воскресенском районе Московской области произошел пожар, передает сетевое издание m24.ru. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. К борьбе с огнем были привлечены 49 человек и 13 единиц техники. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Пожар был ликвидирован.