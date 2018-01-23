Таксист выбил глаз буйному пассажиру

В Кургане Мировой суд вынес вердикт в отношении водителя такси, который покалечил своего пассажира во время драки, передает URA.Ru. Сам инцидент произошел в январе 2017 года. Тогда нетрезвый мужчина решил, что его везут "не туда" и дернул ручной тормоз, в результате чего машину развернуло. Таксист расценил произошедшее как нападение и несколько раз ударил пассажира по лицо. Завязалась потасовка, по итогам которой извозчик вызвал полицию. Пассажиру же из-за полученных в схватке травим пришлось удалять глазное яблоко.

Согласно решению суда, таксист превысил пределы самообороны. Его приговорили к выплате компенсации в размере 100 тысяч рублей и к ограничению свободы на девять месяцев.