Драка в центре Махачкалы переросла в перестрелку

В центре Махачкалы произошла драка, которая переросла в перестрелку, передает "Газета.ru" со ссылкой на представителя Главного управления МВД России по Дагестану. Сообщается, что стрельба велась из травматического оружия. В результате трое человек были доставлены в больницу. Стрелявший задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.