Под Москвой полицейские изъяли алкоголь на 33 миллиона

В городе Щелково Московской области полиция изъяла 15 тонн фальсифицированного алкоголя и порядка 16 тысяч бутылок, передает телеканал "360". Общая стоимость продукции оценивается в свыше чем 33 миллиона рублей. Спиртное производили в подпольном цеху и маркировали как продукцию известных брендов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По подозрению в организации незаконного производства задержан 53-летний москвич.