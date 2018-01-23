Под Москвой продавец бургеров застрелил конкурента

Вечером 22 января в одной из квартир в Реутове было обнаружено тело 58-летнего главы фирмы "Мир бургеров", сообщает "Московский комсомолец". Там же находился руководитель другой организации, специализирующейся на ресторанном бизнесе. Его с пулевым ранением шеи доставили в больницу. Состояние выжившего расценивается как критическое.

На месте преступления также было найдено ружье, принадлежащее выжившему бизнесмену, и записку его авторства. По предварительной версии, именно он устроил стрельбу и убил конкурента. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.