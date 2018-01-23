Автомобиль королевы красоты убил четверых людей

На десятом километре трассы Екатеринбург—Тюмень произошла страшная авария. Водитель автомобиля Kia, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с "Ладой".

Жертвами ДТП стали четверо: три человека из "Лады", в том числе трехлетняя девочка, и пассажир Kia. Авария произошла 8 января. Однако о том, кто был за рулем иномарки, стало известно лишь сейчас, передает URA.Ru.

Машиной управляла 20-летняя Анастасия, которая в 2017 году претендовала на титул "Мисс Екатеринбург". Девушка ехала к родителям в Асбест. Водительский стаж Анастасии составляет всего два-три месяца. После аварии сама девушка находится в реанимации без сознания, ей уже сделали несколько операций.