Жильцы общежития под Москвой массово отравились газом

В общежитии в населенном пункте Новоивановское Одинцовского района Московской области произошло массовое отравление неизвестным газом, передает газета "Известия". Сообщается о по меньшей мере 50 пострадавших. Госпитализация потребовалась для пятерых человек. По предварительным данным, все они – рабочие сербской компании Putevi Uzhice, которая занимается строительством на территории инновационного центра "Сколково", передает ТАСС. Общежитие было построено незаконно и стояло без коммуникаций. Так, помещения отапливались тепловыми пушками. Возможно из-за их поломки и произошло ЧП.