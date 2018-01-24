Ребенка обварило кипятком в школе на Урале

В средней школе № 4 в Нижнем Тагиле ученица шестого класса получила серьезные ожоги из-за прорванной трубы, передает URA.Ru. Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали у девочки ожоги спины второй степени. Прокуратура Свердловской области проверит, когда в школе проводился ремонт систем отопления, а также установит степень тяжести причиненного ребенку вреда здоровью.
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