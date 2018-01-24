Обмороженный дальнобойщик отправил фуру в кювет

Водитель грузовика MAN в районе города Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе на холоде устранял неисправность автомобиля и отморозил руки. Ситуация оказалась настолько серьезной, что его кисти покрылись волдырями. Однако водитель заметил это, проехав почти 500 километров. Во время обгона дальнобойщик не справился с управлением и вылетел в кювет.

Медики и сотрудники ГИБДД быстро прибыли на место аварии и оказали водителю помощь, после чего доставили в гостиницу. "И подумать не мог, что здесь, на севере, на пустынной трассе оперативные службы так быстро реагируют на чужую беду", – цитирует пострадавшего Ura.ru.

Грузовик на протяжении нескольких часов пытались вытащить на проезжую часть. Буксировщики решили дождаться потепления.