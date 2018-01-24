В Москве 18-летний приезжий украл награды ветеранов и убил кошку

В столице вор проник в одну из квартир, отжав пластиковое окно. Из жилища злоумышленник похитил ряд медалей за победу в Великой Отечественной войне, сообщает "Подмосковье сегодня".
О случившемся рассказала 62-летняя хозяйка квартиры. По словам женщины, вор не только обокрал ее, но и избил кошку, которая от полученных травм скончалась.
Правоохранители задержали предполагаемого преступника. Им оказался 18-летний приезжий, объявленный в федеральный розыск одной из стран ближнего зарубежья.
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