В Москве 18-летний приезжий украл награды ветеранов и убил кошку

В столице вор проник в одну из квартир, отжав пластиковое окно. Из жилища злоумышленник похитил ряд медалей за победу в Великой Отечественной войне, сообщает "Подмосковье сегодня".

О случившемся рассказала 62-летняя хозяйка квартиры. По словам женщины, вор не только обокрал ее, но и избил кошку, которая от полученных травм скончалась.

Правоохранители задержали предполагаемого преступника. Им оказался 18-летний приезжий, объявленный в федеральный розыск одной из стран ближнего зарубежья.