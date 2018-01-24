Фура снесла остановку с людьми в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону грузовик "МАЗ" вылетел на обочину и протаранил остановку. В результате ДТП пострадали несколько человек, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, передает Priver-Rostov.
На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением.
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