Безумные регионы: россиянке подарили участок на кладбище

Полицейские-взяточники в нижнем Новгороде, следователь-коррупционер в Екатеринбурге, фальшивомонетчик в Ростове и лже-нефтяники в Удмуртии. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

На день рождения друзья подарили жительнице Волжского участок на кладбище. Как сообщает Newizv.ru, Наталья Кончакова получила от приятелей сертификат о владении двумя квадратными метрами земли на Новом Ворошиловском кладбище города. По информации издания, места на этом похоронном участке выделяются любому жителю бесплатно.

В Нижнем Новгороде двое полицейских задержаны за получение взятки. Как передает Newsnn.ru, 29– и 27-летние оперуполномоченные пообещали мужчине освободить его от административной ответственности за 120 тысяч рублей. Проворовавшиеся полицейские были задержаны и дали признательные показания.

Ростовчанин обвиняется в сбыте фальшивых денег, сообщает Rostovgazeta.ru. По информации издания, подозреваемый пытался обменять поддельную банкноту в 100 долларов на рубли. Фальшивую купюру изъяли и отправили на экспертизу. Если следствие докажет, что житель Ростова-на-Дону намеренно пошел на обман, а не стал такой же жертвой фальшивомонетчиков, его ждет до восьми лет лишения свободы.

В Екатерибурге по подозрению во взяточничестве арестован следователь. Его обвиняют в получении 1,5 миллионов рублей, передает Tagilcity.ru. По предварительной версии следователей, эти деньги мужчина получил от одного из предпринимателей за принятие решения по одному из уголовных дел. Посредником между следователем и обвиняемым мог быть сотрудник отдела по противодействию коррупции.

Канализационные воды затопили Казань. Как сообщает Inkazan.ru, из-за прорыва канализации нечистоты вылились на улицу Девятаева и на парковку у центрального автовокзала города. Местные жители жалуются на невыносимую вонь, окутавшую город. Судя по всему, авария в канализации произошла довольно крупная.

В Тюмени хирурги спаси пенсионерку. Как сообщает Nashgorod.ru, пожилая женщина десять лет не могла жить нормальной жизнью: ее беспокоила сильная боль в боку. 79-летняя жительница Тюмени обратилась к врачам, и те забили тревогу: проблемы пищеварения вызваны кистой печени. Образовавшийся пузырь имел значительные размеры, он сдавливал желудок и двенадцатиперстную кишку. Хирургам удалось вырезать новообразование. Сама пенсионерка призналась, что узнала о диагнозе еще десять лет назад, но не обращала на него внимания.

Жительница Омска в попытке отомстить за побои накинулась на обидчика с ножом. По информации Gorod55.ru, она нанесла здоровью мужчины тяжкий вред, несколько раз ударив его ножом в спину, пока тот спал. Свою вину женщина признала. Суд учел все обстоятельства дела и приговорил обвиняемую к трем годам условного заключения.

Двое жителей Удмуртии хотели стать нефтянниками, но не хотели учиться. Как сообщает Udm-info.ru, приятели нашли остроумный выход из положения и просто купили поддельные удостоверения. С фальшивыми документами они попытались устроится в нефтедобывающую компанию, но были раскрыты и преданы суду. В итоге мужчины отделались штрафами в размере пяти тысяч рублей.

В Волгограде пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей после снятия порчи. 82-летняя местная жительница рассказала полицейским, что в ее квартиру постучалась незнакомая женщина, представившаяся экстрасенсом. Она убедила наивную пенсионерку, что над той висит страшное проклятие, которое во что бы то ни стало нужно снять. В итоге, вместе с порчей "колдунья" забрала с собой все сбережения женщины, передает Novostivolgograda.ru.

В Башикрии Следственный комитет начал проверку по факту гибели новорожденного ребенка. Как сообщает Mkset.ru, у девочки начался сильный приступ удушья, а скорая помощь приехала через 15 минут, причем не реанимационная бригада со специализированным оборудованием, а обычная. В итоге медикам пришлось констатировать смерть малышки.