Путин поощрил рабочего поцелуем

Президент России дал волю чувствам во время визита на один из уфимских заводов. Владимир Путин решил расцеловать рабочего, который попросил вернуть практику награждения лучших предприятий орденами и медалями.

В советское время десятки передовых заводов и фабрик получали от государства высокие награды. Сейчас эта практика не применяется. С просьбой вернуть ее к президенту обратился рабочий Уфимского моторостроительного производственного объединения.

"Была такая традиция – награждать предприятие памятными медалями. Наш коллектив был награжден за выдающиеся успехи двумя орденами: Ленина и Трудового Красного Знамени. И сейчас предприятие находится в лидерах. Нельзя ли вернуть эту традицию?" – спросил Виктор Богомолов.

"Давайте я вас просто расцелую", – пошутил президент и обнял автора вопроса. Путин напомнил, что практика награждения предприятий в Советском союзе была, но просуществовала недолго.

"Стало понятно, что производительность труда на таких предприятиях не увеличивалась. В результате была сохранена лишь практика награждений передовиков производства", – сказал президент и пообещал подумать над предложением уфимского рабочего.





Между тем, глава государства затронул во время визита в Уфу крайне важную тему. Владимир Путин обратил внимание на необходимость развития гражданского производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Глава государства призвал депутатов Госдумы уже в весеннюю сессию проанализировать, какие законодательные барьеры препятствуют диверсификации оборонки.

Президент также отметил, что этот процесс должен быть поставлен на системную основу, а руководители компаний должны подходить к выпуску гражданской продукции с не меньшей ответственностью, чем к военной.

Глава государства сообщил в Уфе и о принятии новой десятилетней программы вооружения. По данным Минобороны, на ее реализацию предусмотрено 20 триллионов рублей. Путин заверил, что ОПК в эти годы будет работать стабильно и ритмично.