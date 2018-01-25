Японец с дикими криками нырнул в реку в -60

Турист из Страны восходящего солнца решил испытать себя на прочность радикальным способом. Он искупался в реке в якутском селе Оймякон.

Мужчину не остановила температура воздуха в регионе, которая в тот день достигла -60, передает Life.ru. Отважный азиат в одних трусах с дикими криками выбежал из автобуса и плюхнулся в воду. Видео стало вирусным, собрав более 215 тысяч просмотров на YouTube.

Напомним, что Оймякон известен как один из "полюсов холода" планеты. Самая низкая температура, зафиксированная в этой местности, составила -77,6.