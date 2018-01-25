В Подмосковье случилась смертельная авария

Возле деревни Чемодурово под Воскресенском в Московской области произошла авария: грузовик столкнулся с ВАЗ‐2104. В результате происшествия погибли три человека.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, спровоцировав ДТП. По факту аварии проводится проверка, передает телеканал "360".