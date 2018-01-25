Лжегинеколог обманул десятки женщин

На Урале врачи разоблачили мужчину, выдававшего себя за гинеколога. На протяжении нескольких недель врач-самозванец вел "прием" пациенток.

Житель поселка Битимка Свердловской области заходил в больницу под видом сантехника, а затем надевал халат и целый день изображал доктора. Как сообщает Life.ru, 31-летний самозванец не вызывал подозрений ни у персонала, ни у пациенток.

Лжегинеколог обращался к врачам по имени и отчеству, здоровался за руку: он неоднократно лежал в местном отделении хирургии и прекрасно знал весь медицинский персонал. Примечательно, что за две недели "работы" на него не поступило ни одной жалобы от пациенток.

Злоумышленника разоблачил один из врачей, который заподозрил неладное и обратился в полицию. Станет ли мужчина фигурантом уголовного дела, неизвестно. Местные правоохранительные органы не знают, как правильно квалифицировать дело. Не исключено, что для лжегинеколога все закончится профилактической беседой.

Отметим, что для нашей страны подобный случай является из ряда вон выходящим: обычно пациенты обманывают врачей. Dni.Ru рассказывали о жительнице Камчатского края, которая успешно выдавала свою полноту за беременность. 150-килограммовая женщина пришла в поликлинику и заявила, что находится в положении.

До этого она уже рожала, поэтому прекрасно знала симптомы, которые и пересказала гинекологу. Врач выписал справку и отправил на УЗИ, которое лжебеременная проходить не стала. Несмотря на это, ей выдали листок нетрудоспособности на пять месяцев.

Женщина отправилась в местную школу, где работала бухгалтером, предъявила больничный и получила 263 тысячи рублей. Располагая такой суммой, она решила отдохнуть – не ходила на работу, встречалась с подружками, которым рассказывала, что беременна и любима.