Из квартиры москвича украли золото и элитный алкоголь на 230 тысяч

На юге Москвы приезжий ограбил квартиру. Вор вынес из жилища золотые украшения и элитный алкоголь. Сумма ущерба составила 230 тысяч рублей, передает "Подмосковье сегодня".

Инцидент произошел на Коломенской улице. Предполагаемый вор уже задержан. Им оказался ранее судимый 48-летний житель Йошкар-Олы.